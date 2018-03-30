Аксенов: Крыму необходимо 20 млрд рублей для улучшения жилищных условий

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Республике Крым, по оценкам экспертов, потребуется порядка 20 млрд рублей для улучшения жилищных условий почти 10 тыс. семей региона. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Согласно расчетам [специалистов], для обеспечения около 10 тыс. крымских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, надо построить более 0,5 млн кв. м. жилья. Для финансирования указанного объема необходимо около 20 млрд рублей. Таков масштаб проблемы", - сказал он, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

Аксенов уточнил, что из 10 тыс. нуждающихся около 3,8 тыс. - льготники (ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, многодетные, малоимущие семьи, а также граждане, страдающие острыми формами хронических заболеваний - прим. ТАСС). "Для обеспечения этих людей жильем нужно около 8 млрд рублей", - отметил Аксенов.

"Порядка 300 граждан из общего количества нуждающихся находятся в самых неблагоприятных жилищных условиях. Чтобы обеспечить их жильем в сжатые сроки предлагается предоставление социальных выплат за счет бюджета республики. По предварительным оценкам, для этого необходимо почти 560 млн рублей", - добавил глава региона, уточнив, что местные власти разрабатывают "механизм внеочередного улучшения жилищных условий для особо нуждающихся семей". До конца апреля эта работу завершат, заявил Аксенов.

Он также считает, что объемы возводимого в Крыму доступного жилья недостаточны. "Строительная отрасль, несмотря на бурное развитие и впечатляющие темпы роста [объем выполненных строительных работ в прошлом году увеличился в сравнении с 2016-м более чем в пять раз - почти до 47,5 млрд рублей], пока не может решить одну из ключевых задач государственной строительной политики - обеспечение граждан доступным жильем", - сказал Аксенов.

Для решения проблемы в этом году в Крыму запущен новый проект по строительству жилья экономического класса, где стоимость 1 кв м общей площади жилья не превысит 80% рыночной стоимости, сообщил глава республики. "В список участников программы включено более 400 семей… В рамках программы строятся два 108-квартирных жилых дома. Первый из них планируется сдать в эксплуатацию в августе текущего года. Строительство еще трех аналогичных домов начнется в ближайшее время", - рассказал Аксенов, не уточнив объем финансирования программы.

Глава региона также сообщил, что в целом в 2018 году на стимулирование роста жилищного строительства, субсидирование ипотеки и социальную поддержку льготных категорий граждан при приобретении жилья запланировано более 240 млн рублей.