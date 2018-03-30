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Власти Крыма оценили в 4 млрд рублей модернизацию наружного освещения в республике

Экономика и бизнес
30 марта, 11:17 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

По мнению властей, в республике изношено 70% освещения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Крыма оценили в 4 млрд рублей модернизацию инженерных сетей инфраструктуры наружного освещения, изношенных на 70% по всему региону. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Аксенов, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

"70% инженерных сетей инфраструктуры наружного освещения изношены и нуждаются в замене или обновлении… В рамках программы [энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 годы] предусмотрены работы по восстановлению и модернизации наружного освещения как отдельно взятых улиц, так и сельских поселений в 20 муниципальных образованиях республики. На эти цели необходимо около 4 млрд рублей", - рассказал он.

По его словам, сейчас власти определяют источники финансирования программы.

"Муниципалитетам будет оказана материальная помощь из бюджета республики", - уточнил он.

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