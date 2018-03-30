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Власти Севастополя разработают план модернизации электросетей до 2022 года

Экономика и бизнес
30 марта, 11:23 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

На первоначальную модернизацию устаревших электросетей города необходимо порядка 2 млрд рублей, считают местные власти

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Севастополя на заседании в пятницу приняло постановление о выделении 4,5 млн рублей из собственного резервного фонда на разработку в 2018 году схемы развития электроэнергетики до 2022 года.

"Схема перспективного развития электроэнергетики нашего города по сути - это генплан в электроэнергетике, то есть, что нужно сделать, чтобы обеспечить всех потребителей, в том числе перспективных, необходимым количеством электроэнергии, какие подстанции и сети нужно заменить или построить. Этот документ готовится порядка четырех-пяти месяцев, сейчас объявим тендер", - рассказал журналистам заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Он отметил, что после того, как правительство города утвердит схему, документ станет основой для всех решений в области модернизации электроэнергетики города. По словам Базарова, прошли совещания с участием всех заинтересованных сторон, работающих в этой сфере в Севастополе, в том числе с Черноморским флотом и компанией "Севастопольэнерго". Также проработан вопрос о том, как согласуется схема развития электроэнергетики с проектом Entrgynet, который предусматривает строительство надежной и высокоэкономичной электросети на трех пилотных площадках города.

Базаров напомнил, что на первоначальную модернизацию устаревших электросетей Севастополя необходимо порядка 2 млрд рублей, которые планировала вложить компания "Россети" путем вхождения в уставный капитал "Севастопольэнерго", но этот проект, как сообщалось ранее, пока заморожен. Конечная стоимость модернизации электроэнергетики города может достигать, по словам Базарова, 7-9 млрд рублей. Источники финансирования пока не определены.

Ранее сообщалось, что компания "Россети" собирается вложить в модернизацию электросетей Севастополя 2 млрд рублей, однако фактически эти планы реализовать пока невозможно, так как "Россети" не смогли договориться с собственниками компании "Севастопольэнерго" о получении доли в уставном капитале последней.

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