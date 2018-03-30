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Крым в 2017 году не освоил 6 млрд рублей по ФЦП развития региона

Экономика и бизнес
30 марта, 11:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, марта. /ТАСС

По словам главы региона Сергея Аксенова, итоги служебного расследования из-за неисполнения ФЦП станут известны к 1 апреля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Республика Крым по итогам 2017 года не освоила более 6 млрд рублей по федеральной целевой программе (ФЦП) социально-экономического развития полуострова. Об этом в пятницу сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Уровень исполнения ФЦП по итогам года составил около 87%. Не освоено более 6 млрд рублей", - сказал он, представляя в республиканском парламенте отчет о деятельности Совета министров в 2017 году.

Ранее со ссылкой на Аксенова сообщалось, что ФЦП развития Крыма по итогам 2017 года будет исполнена на 89%, при этом республика вернет в федеральный бюджет порядка 5,3 млрд рублей, которые не освоила. По данным властей региона на конец 2017 года, треть объектов ФЦП строилась в Крыму с отставанием от плана-графика.

"Считаю, что можно было спасти половину объектов, которые не удалось завершить в прошлом году", - отметил Аксенов. "Главная причина нарушения сроков - недостаточный контроль со всех сторон. Как следствие, длительное проведение конкурсных процедур, недобросовестная работа подрядчиков. Плюс увеличение стоимости объектов, дефицит строительных материалов и оборудования", - добавил он.

В числе несданных вовремя в прошлом году объектов - 21 амбулатория и 19 ФАПов. "Работа [по этим объектам] должна быть завершена до 10 апреля под гарантии профильного вице-премьера [Виталия Нахлупина]", - сказал глава Крыма.

Аксенов напомнил, что организованное им служебное расследование из-за неисполнения ФЦП завершается. Ранее он говорил журналистам, что его итоги будут известны к 1 апреля.

"Мы опубликуем его результаты и список виновных в срыве сроков", - сказал глава Крыма. Он также сообщил, что в 2018 году власти Крыма усилили контроль за исполнением федеральной программы. "На сегодняшний день введена новая многоуровневая система контроля и управления ФЦП. Это позволит значительно повысить ответственность подрядчиков и эффективность использования средств", - уверен он.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида", автоподход к Керченскому мосту, объекты энергетики.

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