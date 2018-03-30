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В Госдуму внесен законопроект, освобождающий банки от составления отчетности по МСФО

Экономика и бизнес
30 марта, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Принятие законопроекта снизит нагрузку на кредитные организации по формированию отчетности, отмечают разработчики

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на освобождение кредитных организаций от обязанности составлять индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Начиная с 1 января 2019 года российские правила бухгалтерского учета в кредитных организациях будут полностью сближены с МСФО, в связи с этим данные финансовой отчетности по МСФО будут идентичны данным годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, отмечается в пояснительной записке.

"Исключение из закона "О консолидированной финансовой отчетности" обязанности кредитных организаций, не образующих с другими организациями группу по МСФО, составлять финансовую отчетность по МСФО на индивидуальной основе, устранит для кредитных организаций двойное составление отчетности и ее раскрытие перед широким кругом пользователей", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Принятие законопроекта будет способствовать снижению нагрузки на кредитные организации по формированию отчетности и устранение дублирования раскрываемых кредитными организациями сведений в составе годовой (промежуточной) бухгалтерской отчетности, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), и в финансовой отчетности по МСФО, указывают авторы документа.

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