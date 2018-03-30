"Норникель" выделит 170-180 млн рублей на поддержку экологических проектов в 2018 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Компания "Норникель" планирует выделить 170-180 млн рублей на развитие научно-технической базы четырех российских заповедников и заказников, а также поддержку общественных, волонтерских и образовательных экологических программ в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила в пятницу вице-президент компании Елена Безденежных.

"На 2018 год предусмотрена поддержка волонтерских движений, международных, общественных и образовательных программ, а также программа по модернизации научной базы на территории заказника "Реликтовые дубы" в Забайкалье, заповедников "Пасвик" и "Лапландский" в Мурманской области и "Таймырский" в Красноярском крае, чтобы способствовать изучению этих заказников и обмену информацией между ними. На эти цели мы потратим около 170-180 млн рублей", - сказала Безденежных.

Она напомнила, что "Норникель" планирует вложить в экологические проекты порядка 250 млрд рублей до 2023 года. "Эти меры позволят сократить выбросы в воздух с наших предприятий на 75% к 2023 году", - добавила вице-президент компании.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.