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Ростовская область планирует увеличить турпоток в два раза

Экономика и бизнес
30 марта, 13:42 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 30, марта. /ТАСС

В правительстве региона полагают, что привлечь туристов поможет созданная к ЧМ инфраструктура

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют увеличить туристический поток в два раза до 2030 года и довести его до 2 млн человек, сообщил в ходе межведомственного координационного совета по туризму региона министр экономического развития области Максим Папушенко.

"Планируется за ближайшие шесть лет увеличить турпоток до 1,5 млн, до 2030 года - до 2 млн", - сказал он, добавив, что для этого нужно сформировать конкурентоспособный туристический продукт.

Он считает, что туристов в Ростовскую область могут привлекать храмы всемирной столицы донского казачества Новочеркасска, прогулки по городу писателя Антона Чехова Таганрогу, уникальная казаческая и армянская культуры, которые сохранились на территории региона.

Также для увеличения туристического потока в области разработали собственный бренд в виде белого коня на красном фоне. Папушенко считает, что это поможет повысить визуальную узнаваемость региона. В концепции бренда расписаны уникальные преимущества Ростовской области - в числе которых гостеприимство, хлебосольность.

Как ранее сообщал ТАСС Папушенко, ежегодно Ростовскую область посещают порядка 1 млн туристов, каждый год рост составляет около 5-7%. По его словам, росту турпотока также будет способствовать инфраструктура, созданная к чемпионату мира по футболу 2018 года, который впервые пройдет в России, это в том числе новый международный аэропорт Платов, новые дороги, развязки, гостиничная инфраструктура.

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