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Управляющие средствами НПФ "Открытие" подали иски к О1 Минца на 4,7 млрд рублей

Экономика и бизнес
30 марта, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Большую часть суммы составляет иск от управляющей компании "Навигатор" - 4,53 млрд рублей

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Управляющие компании "Навигатор" и "Менджмент-консалтинг", управляющие пенсионными средствами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) группы "Открытие", подали иски в отношении "О1 групп лимитед" Бориса Минца на общую сумму 4,7 млрд рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Большую часть этой суммы составляет иск от "Навигатора" - на 4,53 млрд рублей, "Менеджмент-консалтинг" подала иск на 167 млн рублей. Суть исков не раскрывается. В обоих делах третьими лицами привлекаются Банк России и ООО "Прайм финанс".

"Навигатор" и "Менджмент-консалтинг" управляют пенсионными средствами трех НПФ группы "Открытие", которые вошли в периметр санации: "Лукойл-гарант", РГС и "Электроэнергетики".

ТАСС ожидает комментариев сторон о сути иска.

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