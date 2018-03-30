Минкавказ: Прикаспийским регионам не хватает инфраструктуры для развития туризма

АСТРАХАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Тема туризма в Прикаспийских регионах актуальная и важная, однако для развития туротрасли на Каспии не хватает современной инфраструктуры. Об этом в пятницу журналистам в Астрахани сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Тема туризма очень экономически и социально важный проект. К счастью, на Каспии есть что посмотреть, очень большое культурное наследие, есть заинтересованность. Но, к сожалению, отсутствует инфраструктура, которая бы соответствовала современным запросам туризма",- сказал Кузнецов после совещания по подготовке к Госсовету "Развитие транспортно-логистической инфраструктуры - основа экономического роста субъектов РФ Волго-Каспийского бассейна".

Кузнецов отметил, что в пятницу делегация Минкваказа побывала в Астрахани на одном из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе - судостроительном заводе "Лотос" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где строится первый в РФ круизный лайнер для путешествий по Каспию.

"Спуск на воду этого круизного лайнера будет в этом году, в 2019 - передача заказчику", - уточнил губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров заложили на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведется по заказу "Московского речного пароходства", стоимость проекта, по предварительным данным, составит 2,5 млрд рублей. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет.

По информации пресс-службы Минкавказа, прогнозируется, что морскими и речными маршрутами, соединяющими города на Каспийском побережье, могут воспользоваться до 2025 года около 30 тыс. человек в год. К 2025 году реализация мероприятий позволит обеспечить дополнительный ежегодный приток 15 тыс. иранских туристов.