СМИ: почти 64 тыс. пользователей iPhone в Южной Корее подали коллективный иск против Apple

ТАСС, 30 марта. Почти 64 тыс. южнокорейских пользователей iPhone подали коллективный иск против Apple. Как сообщило в пятницу агентство "Синьхуа", этот групповой иск стал самым масштабным в стране.

Коллективный иск в Центральный районный суд Сеула против Apple и ее местного представительства Apple Korea подала южнокорейская юридическая фирма Hannuri Law, которая представляет в суде интересы 63 тыс. 767 пользователей iPhone. Они потребовали признать компанию виновной в сокрытии факта замедления работы их смартфонов, а также выплатить каждому истцу $188 в качестве компенсации ущерба. Общая сумма, указанная в иске, составляет $12 млн.

По данным агентства, около 400 тыс. владельцев iPhone выразили намерение присоединиться к судебному иску, ставшему самым большим в истории страны, однако их число сократилось, так как многие не смогли предоставить все необходимые документы.

Ранее компания Apple призналась в преднамеренном замедлении iPhone предыдущих поколений с помощью прошивок, чтобы защитить их от самопроизвольного выключения и перезагрузки. Представители Hannuri, в свою очередь, утверждают, что компания скрывает истинное назначение этих мер, которые на деле направлены на то, чтобы заставить пользователей покупать новые модели смартфона и тем самым обеспечивать себе постоянных приток новых клиентов.

Ранее в середине января и начале марта против компаний Apple и Apple Korea были поданы иски о компенсации ущерба со стороны групп активистов, представляющих интересы 122 и 401 пользователя iPhone соответственно.