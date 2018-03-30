Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов: угольный терминал "Лавна" в Мурманске должен заработать в 2020 году

Экономика и бизнес
30 марта, 15:47 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 30, марта. /ТАСС

Министр транспорта отметил, что порт города имеет стратегическое значение

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 30 марта. /ТАСС/. Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск на западном берегу Кольского залива должен начать работу в 2020 году, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов на совещании по реализации проекта "Комплекс по перегрузке угля "Лавна" и проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла".

"Наша общая задача, выполняя поручения президента и правительства, добиться того, чтобы уже в 2020 году первые отгрузки экспортного угля пошли с западного берега Кольского залива", - сказал Соколов. Он напомнил, что Мурманск - единственный незамерзающий порт европейской части России. Кроме того, он имеет стратегическое значение, поскольку в отличие от портов Балтики обеспечивает прямой выход торгового флота в мировой океан.

30 марта Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала строительство комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск.

Проект реализуют в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. На первом этапе за счет средств федерального бюджета предусмотрено развитие и усиление существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном берегу, а также создание новой транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива. За счет частных инвестиций построят современный специализированный угольный терминал "Лавна" мощностью 18 млн тонн в год и железнодорожную линия необщего пользования, которая пройдет от станции Лавна до комплекса перегрузки угля. Объем инвестиций составляет около 25 млрд рублей.

Угольный перевалочный комплекс, к которому сейчас ведут прокладку железнодорожной ветки длиной 46 км, будут строить на основе государственно-частного партнерства. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО "Морской торговый порт "Лавна", бенефициаром является ГТЛК.

История проекта

В июне 2017 года ГТЛК и глобальный сырьевой трейдер Mercuria Energy Trading S.A. подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта терминала по перевалке угля "Лавна". ГТЛК в сентябре начала поиски стратегического инвестора к участию в проекте строительства комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск. Инвестор, заинтересованный в участии в проекте строительства угольного терминала на правах полноправного партнера, должен будет приобрести долю в проектной компании ООО "Морской торговый порт "Лавна", а также подписать договор о загрузке угольного терминала по принципу "take or pay" (предполагается, что инвестор обязан обеспечить угольный терминал грузовой базой и оплатить общую стоимость контракта - прим. ТАСС).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мурманская область
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия высылает дипломатов восьми стран
2
Посольство РФ прокомментировало выдачу Чехией россиянина Никулина в США
3
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
4
Лондон должен уравнять дипмиссию в РФ с числом российских дипработников в Великобритании
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
В МИД РФ вызвали послов западных стран
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники