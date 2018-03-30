Лоукостер "Победа" откроет с мая авиарейс из Ростова-на-Дону в Грузию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" начнет с 25 мая выполнять международный рейс из нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов в грузинский город Батуми, сообщила пресс-служба перевозчика в пятницу.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа" в пятницу открыла продажу билетов на новый международный рейс в Батуми (Грузия). Полеты будут выполняться с 25 мая два раза в неделю из Ростова-на-Дону, со специальной удобной стыковкой с рейсом из Москвы", - говорится в сообщении.

Самолеты российского лоукостера уже выполняют рейс Москва - Тбилиси с посадкой в Ростове-на-Дону с ноября 2016 года. Рейс в столицу Грузии изначально выполняли три раза в неделю, но в связи с высоким спросом полеты стали ежедневными. В 2017 году "Победа" перевезла более 51 тыс. пассажиров на рейсах Москва - Тбилиси - Москва с посадкой в Ростове-на-Дону.

"Победа" - первый российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. Сейчас компания осуществляет полеты по нескольким российским и зарубежным направлениям, в том числе в Испанию, Италию, Грецию, Германию, Израиль и на Кипр.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, открылся 7 декабря 2017 года. Аэропорт расположен в 30 км от Ростова-на-Дону. С начала эксплуатации Платов обслужил 652,956 тыс. человек. Его построили к чемпионату мира по футболу 2018 года.