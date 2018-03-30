Химзавод из Удмуртии заключил договор о поставке реагентов для "Роснефти"

ИЖЕВСК, 30 марта. /ТАСС/. Удмуртское научно-производственное предприятие "Эфрил" в 2018 году поставит 5 тыс. тонн реагента для нужд подразделения ПАО НК "Роснефть" - ООО "Башнефть-добыча" на общую сумму в 180 млн рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ООО "НПП "Эфрил".

"В рамках контракта предприятие из Удмуртии до конца года поставит башкирской компании 5 тыс. тонн реагента, применяемого для добычи нефти - растворителя АСПО", - говорится в сообщении пресс-службы химического завода.

По данным "Эфрил", сумма контракта составляет 180 млн рублей, при выборе поставщика учитывали проведенный аудит, качество продукции и ее инновационную составляющую, которая позволяет повысить эффективность на 15%.

Для обеспечения контракта химзавод привлек поручительство Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртии в размере 13,4 млн рублей, что позволило получить банковский кредит на сумму более 19 млн рублей.

Химический завод ООО НПП "Эфрил", расположенный в Удмуртии, производит реагенты для нескольких отраслей промышленности: нефтяной, дорожной, сельского хозяйства, теплоэнергетики и металлургии. Сотрудничает с ПАО НК "Роснефть", ПАО "Лукойл", ПАО "Татнефть". Объем реализуемой продукции составляет более 20 тыс. тонн в год.