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Власти рассматривают возможность размещения дата-центра на мощностях Рязанской ГРЭС

Экономика и бизнес
30 марта, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Глава области Николай Любимов отметил, что сейчас идет работа над созданием ТОР там, где расположена станция

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Помещения Рязанской ГРЭС, половина энергоблоков которой выведут из эксплуатации осенью 2021 года, планируют использовать для размещения дата-центра, кроме того, власти ищут инвестора, готового вложиться в строительство тепличного хозяйства. Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Есть идея из самой Новомичуринской ГРЭС сделать площадку определенную индустриальную, поскольку есть возможности для того же самого центра обработки данных (дата-центра), там можно просто размещать для того, чтобы они пользовались низкой стоимостью электроэнергии", - сказал губернатор.

Любимов отметил, что сейчас власти работают над созданием на территории Новомичуринска, где расположена ГРЭС, территории опережающего развития. В ближайших планах - открытие государственного технопарка площадь 1060 га, куда сейчас активно привлекаются инвесторы. По словам главы региона, конкурентным преимуществом территории является возможность использования большого количества электроэнергии по низким тарифам, а именно в возможности "подключаться к "Россетям" через шину Новомичуринской ГРЭС, что удешевляет в два раза стоимость электроэнергии",

"Для решения задачи может быть использован механизм государственно-частного партнёрства. А чтобы обеспечить загрузку мощностей энергостанции, правительство ищет инвестора, который построит тепличное хозяйство. Теплицам нужно много электроэнергии, и когда станция под боком это удобно", - добавил он.

Рязанская ГРЭС расположена в Новомичуринске Рязанской области в 80 километрах к югу от Рязани и 285 км на юго-восток от Москвы. Станция входит в пятерку крупнейших российских электростанций по установленной мощности, которая составляет 3 070 МВт. Как ранее сообщало правительство Рязанской области, осенью 2021 года ГРЭС выводит из эксплуатации энергоблоки, которые обеспечивают тепло- и водоснабжение Новомичуринска, поэтому встал вопрос об альтернативных источниках. Сейчас создан проект строительства новой котельной, который реализуют за счет использования механизма концессии.

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