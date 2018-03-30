ЦБ: ставка по ипотечным жилищным кредитам в феврале опустилась до 9,75%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по предоставленным в феврале 2018 года ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума, составив 9,75%. В январе ставка по ИЖК составила 9,85%, сообщает пресс-служба ЦБ.

В феврале 2018 года банки предоставили населению свыше 102 тыс. рублевых ипотечных кредитов на сумму почти 200 млрд рублей.

Совокупная задолженность заемщиков перед банками по ипотеке достигла 5,3 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18,1%.

По итогам 2017 года объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам, превысил 2 трлн рублей.