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Минтранс РФ пытается установить причины осмотра самолета "Аэрофлота" в Лондоне

Экономика и бизнес
30 марта, 21:10 дата обновления: 30 марта, 21:56 UTC+3

Ведомство находится в тесном контакте с представителями МИД РФ и "Аэрофлота"

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российская сторона пытается установить причины осмотра самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила советник главы Минтранса РФ Жанна Терехова.

"Минтранс находится в тесном контакте с представителями МИД РФ и "Аэрофлота". Мы сейчас пытаемся установить истинные причины произошедшего", - сказала она, сообщив, что рейс Москва - Лондон авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в британской столице в 17:27.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию с досмотром российского самолета. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва расценивает досмотр как провокацию и требует от властей Великобритании вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения. По словам Захаровой, на место выехали сотрудники российского посольства в Великобритании. Российская дипломатическая миссия, непосредственно посол России Александр Яковенко, связываются с местной стороной.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в выступлении в Палате общин британского парламента по делу Скрипаля 14 марта объявила о планах ужесточить проверки российских самолетов, однако она уточнила, что речь идет о воздушных судах, принадлежащих частным лицам.

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