Роскачество: доля фальсификата по составу на рынке коньяка предварительно составляет 21%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Почти четверть образцов коньяка на российском рынке является фальсификатом по составу, не содержащим виноградный спирт, свидетельствуют предварительные результаты исследования Роскачества. Об этом глава этой организации Максим Протасов сообщил в интервью программе "Поздняков", отрывки из которой в субботу опубликованы на сайте телеканала НТВ.

"В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками", - сообщил он.

Исследование коньяка, продающегося в российских магазинах, было запущено Роскачеством по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина в начале февраля. В проверке Роскачества участвуют около 50 торговых марок из России, Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Стоимость исследуемых образцов, закупленных в российской рознице, варьируется от 372 рублей до 10 тыс. рублей за бутылку.

При этом проверку сможет пройти лишь та продукция, в основе которой коньячный спирт, а не пшеничный или картофельный, который, по данным отраслевых союзов, используют недобросовестные производители коньяка.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим отечественным товарам российского знака качества.