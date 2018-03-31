Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскачество: доля фальсификата по составу на рынке коньяка предварительно составляет 21%

Экономика и бизнес
31 марта, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В проверке ведомства участвуют около 50 торговых марок из России, Франции, Грузии, Молдавии и Армении

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Почти четверть образцов коньяка на российском рынке является фальсификатом по составу, не содержащим виноградный спирт, свидетельствуют предварительные результаты исследования Роскачества. Об этом глава этой организации Максим Протасов сообщил в интервью программе "Поздняков", отрывки из которой в субботу опубликованы на сайте телеканала НТВ.

"В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками", - сообщил он.

Исследование коньяка, продающегося в российских магазинах, было запущено Роскачеством по поручению вице-премьера РФ Александра Хлопонина в начале февраля. В проверке Роскачества участвуют около 50 торговых марок из России, Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Стоимость исследуемых образцов, закупленных в российской рознице, варьируется от 372 рублей до 10 тыс. рублей за бутылку.

При этом проверку сможет пройти лишь та продукция, в основе которой коньячный спирт, а не пшеничный или картофельный, который, по данным отраслевых союзов, используют недобросовестные производители коньяка.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим отечественным товарам российского знака качества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Грузия Россия Армения Франция Молдавия
Персоны
Хлопонин, Александр Геннадиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
2
Источник: лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
3
МВД Великобритании назвало проверку самолета "Аэрофлота" рутинной процедурой
4
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Движение поездов на Сокольнической ветке московского метро восстановлено после сбоя
7
Посол РФ увидел связь между делом Скрипаля, смертью Глушкова и досмотром самолета в Хитроу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники