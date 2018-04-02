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Грузооборот ВМТП в первом квартале вырос до рекордных 2,4 млн тонн

Экономика и бизнес
2 апреля, 4:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, апреля. /ТАСС

Гендиректор Владивостокского морского торгового порта сообщил, что по итогам 2018 года грузооборот составит около 10 млн тонн

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) по итогам первого квартала установил исторический рекорд, обработав 2,4 млн тонн грузов, на 50% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВМТП.

"В первом квартале общий грузооборот ВМТП увеличился на 50% к уровню 2017 года. По итогам периода грузооборот порта достиг исторического максимума - 2,4 млн тонн грузов различной номенклатуры <...> Вместе с объемом выросла скорость перевалки грузов. Среднесуточная скорость обработки груза в первом квартале 2018 года составила 456 вагонов, что на 31% превысило показатель аналогичного периода 2017 года (347 единиц)", - говорится в сообщении.

В частности, объем перевалки генеральных грузов увеличился на 110% до 1,3 млн тонн, автомобилей и спецтехники - более чем в два раза, на 112%, до 13,2 тыс. единиц. Объем контейнеров, которые ВМТП обработал в первом квартале, вырос на 17%.

"Если умножить грузооборот первого квартала на четыре, то станет очевидно, что по итогам 2018 года мы выйдем на новый исторический рекорд для ВМТП - около 10 млн тонн груза", - приводятся в сообщении слова генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова.

Ранее ТАСС сообщал, что грузооборот ВМТП по итогам 2017 года вырос на 33% и достиг 7,5 млн тонн - абсолютный рекорд за 120 лет работы порта.

Исторический рекорд установили благодаря комплексу управленческих решений, внедрение которых началось в 2016 году. В частности провели модернизацию инфраструктуры и сократили сроки всех портовых операций.

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