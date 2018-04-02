Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвесторы из КНР вложат около $48 млн в завод по производству кирпича в Приамурье

Экономика и бизнес
2 апреля, 5:20 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 2, апреля. /ТАСС

В минэкономразвития Амурской области задачей предприятия назвали поиск рынков сбыта

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Компания из Китая планирует вложить 300 млн юаней (около $48 млн) на перезапуск завода по производству огнеупорного и водонепроницаемого кирпича на территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская", сообщила в понедельник пресc-служба министерства экономического развития Амурской области.

"Китайская компания "Сунцзян Кокнкрит Компонентс" планирует инвестировать в завод ТОР "Приамурская" около 300 млн юаней. Компания планирует построить завод мощностью 2 млн тонн в год по производству клингера - прочный огнеупорный и водонепроницаемый кирпич", - говорится в сообщении.

Завод построят на базе остановившего работу предприятия по производству цемента. Для возобновления производства в рамках проекта продлят работу по освоению месторождений цементного сырья.

Как сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития, планируется, что на заводе задействуют как амурских, так и иностранных специалистов. "По квоте только 30% от общего объема специалистов могут быть из Китая. Так что, конечно, на предприятии будут работать амурские специалисты", - сказала специалист по связям с общественностью минэкономразвития Амурской области Татьяна Шелеп.

Вопрос реализации продукции остается открытым. "Перед предприятием сейчас стоит задача по поиску рынков сбыта", - добавила Шелеп.

Обновленное предприятие планируют запустить в течение трех лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Амурская область Развитие Дальнего Востока
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров
3
Высказывания бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
4
Фергюсон извинился за отмену боя с Нурмагомедовым
5
Карпов: поражение от Карякина ставит под сомнение безусловность победы Каруаны в Берлине
6
Источник: Таджикистан со 2 апреля ограничивает авиасообщение с Россией по 11 маршрутам
7
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники