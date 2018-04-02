Инвесторы из КНР вложат около $48 млн в завод по производству кирпича в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Компания из Китая планирует вложить 300 млн юаней (около $48 млн) на перезапуск завода по производству огнеупорного и водонепроницаемого кирпича на территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская", сообщила в понедельник пресc-служба министерства экономического развития Амурской области.

"Китайская компания "Сунцзян Кокнкрит Компонентс" планирует инвестировать в завод ТОР "Приамурская" около 300 млн юаней. Компания планирует построить завод мощностью 2 млн тонн в год по производству клингера - прочный огнеупорный и водонепроницаемый кирпич", - говорится в сообщении.

Завод построят на базе остановившего работу предприятия по производству цемента. Для возобновления производства в рамках проекта продлят работу по освоению месторождений цементного сырья.

Как сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития, планируется, что на заводе задействуют как амурских, так и иностранных специалистов. "По квоте только 30% от общего объема специалистов могут быть из Китая. Так что, конечно, на предприятии будут работать амурские специалисты", - сказала специалист по связям с общественностью минэкономразвития Амурской области Татьяна Шелеп.

Вопрос реализации продукции остается открытым. "Перед предприятием сейчас стоит задача по поиску рынков сбыта", - добавила Шелеп.

Обновленное предприятие планируют запустить в течение трех лет.