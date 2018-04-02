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ВТБ откроет "Русгидро" кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 апреля, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В пресс-релизе "Русгидро" отмечается, что соглашение заключено по результатам открытого конкурса, итоги которого были подведены компанией в конце 2017 года

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" и ВТБ подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк открывает компании кредитную линию с лимитом 30 млрд рублей на срок 15 лет с даты вступления в силу соглашения. Об этом говорится в сообщении компании.

Кредитное соглашение было подписано между "Русгидро" и ВТБ 30 марта. Максимальный размер процентной ставки по кредитам составит ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3% годовых. Также в рамках кредитной линии могут быть предоставлены кредиты со сроками от года до 10 лет при условии, что дата погашения кредита наступает ранее или в дату окончания срока кредитной линии.

В пресс-релизе "Русгидро" отмечается, что соглашение заключено по результатам открытого конкурса, итоги которого были подведены компанией в конце 2017 года.

"Группа ВТБ и компании группы "Русгидро" имеют многолетний опыт эффективного сотрудничества как в части успешно проведенных сделок, так и в части кредитования. Уверен, что заключенное соглашение об открытии кредитной линии позволит обеспечить потребность "Русгидро" в заемных средствах на выгодных для компании условиях", - приводятся в сообщении слова председателя правления - генерального директора "Русгидро" Николая Шульгинова.

Отмечается, что параметры кредита по кредитному соглашению будут определяться в момент его привлечения.

Группа "Русгидро" объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

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