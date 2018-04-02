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Чистая прибыль UTair по РСБУ за 2017 год упала в 11 раз

Экономика и бизнес
2 апреля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Выручка авиакомпании в отчетном периоде снизилась до 55 млрд руб.

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль авиакомпании UTair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 11 раз, до 101,1 млн руб. Это следует из материалов компании.

Выручка UTair в отчетном периоде снизилась на 3,2%, до 55 млрд руб., валовая прибыль упала в 5,9 раза, до 168,63 млн руб.

UTair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров. Основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов UTair ежедневно. Штаб-квартира авиакомпании располагается в Сургуте.

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