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Путин поручил увеличить объем финансирования устойчивого развития села

Экономика и бизнес
2 апреля, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Совместно с Банком России и заинтересованными кредитными организациями кабмину надлежит обеспечить упрощение порядка получения кредитов по льготной ставке

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объем финансирования мероприятий по устойчивому развитию села до 2020 года. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам своей поездки в Краснодарский край, состоявшейся 12 марта.

"При подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" увеличить объемы финансирования подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", - говорится в перечне поручений.

Совместно с Банком России и заинтересованными кредитными организациями кабмину надлежит обеспечить упрощение порядка получения кредитов по льготной ставке малыми формами хозяйствования.

Также правительству РФ предстоит обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих установление порядка предоставления в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам без проведения торгов при условии последующего использования указанного земельного участка по целевому назначению, в том числе без изменения вида его разрешенного использования.

Разрабатываемые поправки также должны предусматривать усиление административной ответственности за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции, а также наделение Россельхознадзора полномочием по контролю (надзору) за полномочиями в области ветеринарии, осуществляемыми регионами.

Президент поручил проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветеринарного надзора с учетом потребности в дополнительном финансовом обеспечении связанных с этим мероприятий и подготовить при необходимости соответствующие изменения в законодательство. Правительству предписано также принять меры по контролю за оборотом на территории страны продукции "сыроподобного типа".

Путин указал на необходимость синхронизации проектов развития транспортной инфраструктуры, в том числе в части портовых мощностей для перевалки зерновых грузов, с планами по экспорту сельскохозяйственной продукции. Он также отметил необходимость принятия дополнительных мер, направленных на расширение доступа сельскохозяйственных кооперативов и членов кооперативов - фермеров, осуществляющих производство, первичную или последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции или ее реализацию, к программам льготного финансирования, включая гарантии.

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