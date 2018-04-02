Чистая прибыль НСПК по РСБУ за 2017 год выросла на 27,5%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год выросла на 27,5% и составила 3,3 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности компании.

Отмечается, что существенное влияние на показатель чистой прибыли оказал рост объема выручки.

В 2017 году выручка компании составила 7,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 27,4%. В том числе, в рамках оказания услуг платежной системы "Мир" выручка увеличилась на 399 млн руб. На конец 2017 года количество выпущенных российскими банками национальных платежных карт превысило 30 млн.

В 2017 году расходы компании выросли на 26,7% и составили 4,1 млрд руб. Увеличение расходов обусловлено в том числе расширением сервисов, предоставляемых международным платежным системам и банкам-участникам платежной системы "Мир". В отчетном году значительная часть собственных средств была инвестирована в развитие платежной системы "Мир", внедрение новых продуктов и сервисов, создание новых инфраструктурных объектов.

"В течение отчетного периода компания не получала дополнительного финансирования за счет увеличения уставного капитала акционером. Все расходы операционного и инвестиционного характера в 2017 году осуществлялись за счет собственных средств", - отмечается в сообщении НСПК.

Об НСП

Проект создания собственной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы РФ, а российских граждан - удобным и надежным инструментом для осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт (НСПК), который обязывает международные платежные системы перевести процессинг на территорию России.

В июле 2014 года была создана НСПК - оператор национальной платежной системы "Мир". С апреля 2015 года НСПК начала работать в РФ.