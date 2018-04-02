Посол РФ: Белоруссия и Россия в состоянии сформировать общий рынок продовольствия

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Российские и белорусские производители должны доминировать на своих рынках, этому может поспособствовать формирование общего продовольственного рынка. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Белоруссии Александр Суриков.

"Эта идея (о едином рынке продовольствия - прим. ТАСС) требует серьезного осмысления. Безусловно, рынок продовольствия должен быть единым", - отметил глава российской дипмиссии. Суриков заявил, что стороны должны уделить особое внимание возрастающему импорту в Белоруссию и Россию жиров растительного происхождения, что несет угрозу продовольственной безопасности обоих государств. Посол РФ убежден, что "именно белорусские и российские производители должны доминировать на евразийском рынке", рынке двух стран.

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота заявил, что для формирования общего продовольственного рынка "все правовые нормы уже созданы". "Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы импорта и экспорта сельхозпродукции - это в рамках Союзного государства", - сказал госсекретарь.

С его точки зрения, проблема заключается в том, что стороны затягивают с официальным утверждением балансов. "Давайте решать эту задачу накануне года", - сказал Рапота. Он сообщил, что балансы поставок продовольствия на 2018 год могут быть утверждены в начале второго квартала.

Рапота также отметил, что "в рамках Евразийского экономического союза отработаны регламенты урегулирования споров, когда возникают споры к качеству продукции". "Просто этими инструментами надо умело пользоваться", - отметил Рапота.

Ранее начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Белоруссия и Россия могли бы сформировать единый продовольственный рынок и сообща координировать вопросы импорта продовольствия из третьих стран.