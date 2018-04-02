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Медведев утвердил план действий по защите прав потребителей

Экономика и бизнес
2 апреля, 14:10 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 2, апреля. /ТАСС

Премьер-министр России также отметил, что планируется развивать региональный и местный уровни национальной зашиты прав потребителей для получения помощи по месту жительства

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ГОРКИ, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство утвердило план действий по реализации стратегии госполитики по защите прав потребителей. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Мы в прошлом году приняли стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей до 2030 года. И вот совсем недавно я утвердил план мероприятий по реализации этой стратегии. Мы в него включили конкретные меры по усилению правовой зашиты потребителей, пресечению существующих недобросовестных деловых практик, повышению цифровой грамотности людей", - сказал Медведев.

Он отметил, что планируется развивать региональный и местный уровни национальной зашиты прав потребителей для получения помощи по месту жительства.

По словам Медведева, закон о правах потребителей был принят еще в 1992 году, поэтому возникла необходимость в корректировке нормативной базы. Премьер напомнил, что это, в частности, связано с развитием интернет-торговли.

"Задача остается для государства прежней: всемерно защищать права потребителей, ограждая их от всякого рода манипуляций, мошенничества, обеспечивая безопасность, защищая иные интересы", - перечислил глава кабмина.

Он отметил, что особое внимание будет уделено защите социально уязвимых групп: детей, пожилых людей, инвалидов и малоимущих. "Ряд мер направлены на регулирование новых форм торговли и услуг в интернете. Надо работать над созданием цифровой платформы, информационных сервисов и мобильного приложения для потребителей, потому что когда речь идет о фиксации тех или иных отношений в цифре, в сети, все еще может быть более проблематично, хотя следы от заключения сделок остаются и в сети", - сказал Медведев.

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