ЦБ создаст Фонд непрофильных активов объемом 1,1 трлн рублей на базе банка "Траст"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Банк России создаст Фонд непрофильных и "плохих" активов объемом 1,1 трлн рублей на базе банка "Траст", сообщил журналистам зампредседателя регулятора Василий Поздышев.

"Фонд непрофильных и "плохих" активов будет делаться на базе банка "Траст", общий объем фонда сопоставим с 1,1 трлн рублей", - сказал он. По словам Поздышева, предполагается, что "фонд будет работать не менее трех лет как фонд прямых инвестиций".

Замглавы ЦБ добавил, что фонд будет создаваться из балансов ряда банков. "В основном это баланс Рост-банка, на котором сформирован больший объем непрофильных активов, баланс банка "Траст" (после очищения их хорошие активы перейдут в Бинбанк и в "Открытие"), и баланс Автовазбанка с частью баланса Промсвязьбанка (непрофильные активы, связанные с бывшими акционерами и не имеющими никакого отношения с будущими задачами ПСБ)", - отметил он.