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Вице-президент "Русснефти" Ольга Прозоровская вошла в совет директоров НПФ "Сафмар"

Экономика и бизнес
2 апреля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Уточняется, что председатель совета будет избран на его первом заседании, запланированном на ближайшее время

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Единственный акционер НПФ "Сафмар" - "Сафмар Финансовые инвестиции" - избрало новый состав совета директоров фонда. Численность совета директоров увеличилась с пяти до шести человек, в его состав вошла старший вице-президент по экономике и финансам "Русснефти" Ольга Прозоровская, сообщает пресс-служба НПФ "Сафмар".

Также в составе совета директоров остались его председатель Михаил Гуцериев, вице-президент "М.Видео Менеджмент" Билан Ужахов, генеральный директор"Сафмар Финансовые инвестиции" Авет Миракян, заместитель генерального директора по экономике и финансам НК "Нефтиса" Роман Тян и генеральный директор "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко.

"Председатель будет избран на первом заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время", - отмечается в сообщении НПФ "Сафмар".

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