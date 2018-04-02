Вице-президент "Русснефти" Ольга Прозоровская вошла в совет директоров НПФ "Сафмар"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Единственный акционер НПФ "Сафмар" - "Сафмар Финансовые инвестиции" - избрало новый состав совета директоров фонда. Численность совета директоров увеличилась с пяти до шести человек, в его состав вошла старший вице-президент по экономике и финансам "Русснефти" Ольга Прозоровская, сообщает пресс-служба НПФ "Сафмар".

Также в составе совета директоров остались его председатель Михаил Гуцериев, вице-президент "М.Видео Менеджмент" Билан Ужахов, генеральный директор"Сафмар Финансовые инвестиции" Авет Миракян, заместитель генерального директора по экономике и финансам НК "Нефтиса" Роман Тян и генеральный директор "Корпоративные инвестиции и технологии" Илья Михайленко.

"Председатель будет избран на первом заседании совета директоров, которое состоится в ближайшее время", - отмечается в сообщении НПФ "Сафмар".