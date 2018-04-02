"Газпром" в I квартале увеличил добычу газа на 5,4%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Газпром" в январе - марте 2018 года увеличил добычу газа на 6,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 133,8 млрд куб. м, экспорт газа в Европу вырос на 5,4%, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"За первые три месяца года компания нарастила добычу газа до 133,8 млрд куб. м - увеличение на 5,4% по сравнению с январем - мартом 2017 года. При этом первый месяц весны характеризовался полностью зимним режимом работы "Газпрома". В марте добыто 46,5 млрд куб. м - максимум для этого месяца за последние шесть лет. Это не только на 20,5% (на 7,9 млрд куб. м) больше, чем в марте 2017 года, но и выше добычи "Газпрома" в январе и феврале текущего года (45,6 млрд куб. м и 41,6 млрд куб. м соответственно)", - отмечается в сообщении.

В период с 1 января по 31 марта 2018 года "Газпром"поставил в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд куб. м газа. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 3,3 млрд куб. м, или 6,6%.

В сообщении отмечается, что по итогам I квартала 2018 года значительный прирост закупок газа у "Газпрома" показали, например, Германия - на 12,2%, Франция - на 11,1%, Австрия - на 83,5%, Нидерланды - на 127%, Финляндия - на 15,5%, Греция - на 36,4%.

"Газпром" установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц - в марте 2018 года экспортировано 19,6 млрд куб. м. Следует отметить, что максимальный показатель месячного экспорта достигнут в весенний, а не в зимний период. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года. (19,1 млрд куб. м)", - говорится в сообщении.

Также в I квартале 2018 года существенно вырос относительно аналогичного периода прошлого года объем реализации газа компании из газотранспортной системы российским потребителям - на 9,1%, или на 7,8 млрд куб. м. Мартовские поставки увеличились на 25,4% и достигли максимального для этого месяца уровня, начиная с 2013 года, - 30,7 млрд куб. м.

Как сообщалось ранее, в 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 года - до 471 млрд куб. м. В 2018 году холдинг ожидает роста добычи газа на 1% по сравнению с прошедшим годом - до 476 млрд куб. м.

В минувшем году "Газпром" увеличил экспорт газа в Европу - на 8,4%, до 194,4 млрд куб. м. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что спрос на российский газ летом этого года будет высоким из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах Европы.