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Минтранс отзывает ряд допусков на полеты Tajik Air и Somon Air в РФ с 5 апреля

Экономика и бизнес
2 апреля, 18:07 UTC+3

Ограничения вводятся на полеты из Душанбе в Москву и Новосибирск, а также из Худжанда в Новосибирск

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© EPA/M.A.PUSHPA KUMARA

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российские авиавласти с 5 апреля отзывают допуски таджикских авиакомпаний Somon Air и Tajik Air на полеты из Душанбе в Москву и Новосибирск, а также из Худжанда в Новосибирск, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Авиационные власти с 5 апреля отзывают ранее выданные разрешения на выполнение авиакомпаниями Tajik Air и Somon Air полетов по маршрутам: Новосибирск - Худжанд и Новосибирск - Душанбе начиная с 00:00, а также пять частот авиакомпании Tajik Air и четыре частоты Somon Air на маршруте Москва - Душанбе", - указывают в Минтрансе.

Такая мера применяется в связи с тем, что Таджикистан не только не подтвердил заявки "Уральских авиалиний" на выполнение полетов и "не дал своего ответа на предложение о проведении переговоров в Москве, но и отозвал ранее выданные российским перевозчикам разрешения на выполнение полетов по ряду маршрутов", отмечается в сообщении.

Минтранс России в свою очередь вновь предложил провести двусторонние консультации авиавластей.

"Российская сторона последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей и надеется на подтверждение заявок назначенных российских перевозчиков в полном объеме согласно поданным заявкам, что позволило бы воздержаться от принятия каких-либо ответных действий в отношении таджикской стороны", - говорится в сообщении Минтранса.

Проблемы между авиавластями двух стран начались в середине марта, когда "Уральские авиалинии" не получили разрешения на полеты в Таджикистан из нескольких российских городов: из Перми в Душанбе, из Краснодара в Худжанд, из Челябинска в Душанбе и из подмосковного Жуковского в Куляб. В настоящее время рейсы по этим маршрутам не выполняет ни одна авиакомпания.

В свою очередь Минтранс России запретил таджикской Somon Air выполнять перелеты между Душанбе и Екатеринбургом, Иркутском, Казанью, Краснодаром, Красноярском, Петербургом, Сочи, а также из Худжанда в Казань и Санкт-Петербург.

Кроме того, Таджикистан отозвал разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из ряда регионов РФ у четырех российский авиакомпаний: "Уральских авиалиний", UTair, S7 и "Северного ветра". Допуски отозваны на полеты в Душанбе из Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга, Самары и в Худжанд из Новосибирска и Санкт-Петербурга, Самары и Сургута.

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном уже ограничивалось в апреле 2017 года. Тогда Минтранс России запретил ряд рейсов Somon Air в Россию в ответ на отказ таджикских регулирующих органов согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты UTair и "Уральских авиалиний".

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