ФАС внесла в правительство материалы по вхождению DP World в Fesco

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в правительство материалы по вхождению арабского портового оператора DP World в Fesco для рассмотрения на правкомиссии по иностранным инвестициям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"DP World о покупке акций Fesco - этот вопрос внесен в аппарат правительства в целях рассмотрения на правкомиссии", - сказал представитель ФАС.

В антимонопольной службе не уточнили, о каком пакете идет речь, сославшись на ограниченный доступ к информации. Также в ФАС не стали комментировать влияние ареста миллиардера, совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова на судьбу сделки ("Сумма" владеет 32,5% компании и готовится к продаже пакета акций).

Замглавы ФАС Андрей Цыганов в сентябре 2017 года говорил, что служба получила ходатайство от DP World о покупке акций Fesco и начала анализ.

DP World владеет портфелем из более чем 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке, Европе и Ближнем Востоке.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц.

Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. Основной акционер ДВМП - головной компании Fesco - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.