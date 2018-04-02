Главный никелевый рудник Мурманской области обеспечен запасами до 2060 года

МУРМАНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Рудник "Северный", который является основным поставщиком сырья Кольской ГМК (входит в "Норникель"), будет разрабатываться до 2060 года, сообщил в понедельник ТАСС заместитель генерального директора по минерально-сырьевому комплексу Кольской ГМК Константин Нестеров.

"В перспективах развития компании - дальнейшая разработка южного подземного участка и вскрытие следующего горизонта - 740 метров, что позволит продлить его деятельность ориентировочно до 2060-х годов", - сказал он.

Объемы запасов в компании не уточнили.

В ГМК отметили, что в минувшем году геологи компании выполнили уникальный проект - создание большой цифровой модели рудника "Северный". Была проведена ревизия всех горных работ, установлено новое программное обеспечение, все данные с бумажных разрезов и планов перенесены в цифровой формат. Это позволит упростить построение геологической графики и проектирование, повысить эффективность добычи.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.

Никель является основой большинства суперсплавов жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. В Мурманской области находятся одни из крупнейших в стране месторождений содержащих никель руд.