Индекс Dow Jones к полудню в понедельник упал почти на 500 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник к середине дня упал на 485 пунктов, или на 2,01%, до 23670. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 56 пунктов, или на 2,12%, до 2585, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 2,28%, или на 161 пункт, до 6902.

Как отметила в среду телекомпания CNN, рынки реагируют на сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter, который подверг критике компанию интернет-торговли Amazon. "Только глупцы или кто-то похуже говорят, что наша убыточная Почтовая служба получает выгоды от взаимодействия с компанией Amazon, - отметил он. - Они теряют огромные деньги, и эта ситуация изменится". Акции Amazon к середине дня упали на 4,56%, до 66,02.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 апреля 2018 г.

"Получается, что президент США подвергает нападкам одну компанию за то, что он считает несправедливой торговой практикой", - привела телекомпания CNN мнение руководителя департамента ценных бумаг инвестиционной компании Wedbush Securities Йэна Уинера.

Кроме того, как отметило информационное агентство Bloomberg, на ситуацию на рынке влияют опасения по поводу последствий повышения Китаем тарифов на отдельные виды американской сельскохозяйственной продукции в ответ на решение администрации Трампа поднять тарифы на импорт из Китая стали и алюминия. "Совершенно очевидно, что участники рынка предпринимают меры к тому, чтобы обезопасить себя от потрясений, - приводит агентство мнение руководителя департамента инвестиций компании Oakbrook Investors Питера Джанковскиса. - Участники рынка сбрасывают те акции, которые еще недавно демонстрировали уверенный рост".