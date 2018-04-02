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Индекс Dow Jones к полудню в понедельник упал почти на 500 пунктов

Экономика и бизнес
2 апреля, 20:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, апреля. /ТАСС

Рынки реагируют на критику президента США Дональда Трампа в адрес компании Amazon, сообщает CNN

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НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник к середине дня упал на 485 пунктов, или на 2,01%, до 23670. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 56 пунктов, или на 2,12%, до 2585, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 2,28%, или на 161 пункт, до 6902.

Как отметила в среду телекомпания CNN, рынки реагируют на сообщения президента США Дональда Трампа в Twitter, который подверг критике компанию интернет-торговли Amazon. "Только глупцы или кто-то похуже говорят, что наша убыточная Почтовая служба получает выгоды от взаимодействия с компанией Amazon, - отметил он. - Они теряют огромные деньги, и эта ситуация изменится". Акции Amazon к середине дня упали на 4,56%, до 66,02.

"Получается, что президент США подвергает нападкам одну компанию за то, что он считает несправедливой торговой практикой", - привела телекомпания CNN мнение руководителя департамента ценных бумаг инвестиционной компании Wedbush Securities Йэна Уинера.

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Кроме того, как отметило информационное агентство Bloomberg, на ситуацию на рынке влияют опасения по поводу последствий повышения Китаем тарифов на отдельные виды американской сельскохозяйственной продукции в ответ на решение администрации Трампа поднять тарифы на импорт из Китая стали и алюминия. "Совершенно очевидно, что участники рынка предпринимают меры к тому, чтобы обезопасить себя от потрясений, - приводит агентство мнение руководителя департамента инвестиций компании Oakbrook Investors Питера Джанковскиса. - Участники рынка сбрасывают те акции, которые еще недавно демонстрировали уверенный рост".

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