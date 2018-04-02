Почти 14 млрд рублей направят на реализацию федеральных программ в Тульской области

ТУЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Тульская область получит 13,7 млрд рублей из российского бюджета на реализацию федеральных программ в 2018 году. Это почти на 4% больше, чем в 2017 году, рассказал журналистам заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин.

"На 2018 год предусмотрено предоставление Тульской области 13,7 млрд рублей из федерального бюджета, это почти на 4% больше, чем в 2017 году. Средства выделялись на реализацию 19 государственных программ, одной федеральной целевой программы и одной федеральной адресной инвестиционной программы", - сказал Лаврухин.

В этом году наибольший объем финансирования - около 6 млрд рублей - предусмотрен на реализацию программы "Социальная поддержка граждан". "Это субвенции на выплаты жителям, которые подверглись воздействию радиации после аварии на Чернобыльской АЭС, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и другие виды соцподдержки", - отметил зампред правительства области.

По словам губернатора Алекся Дюмина, участие региона в федеральных программах "позволяет реализовывать большие планы и проекты". Так, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) предусмотрено 434 млн рублей, в том числе 100 млн рублей - на строительство здания для Тульского областного суда, 1,6 млн рублей - на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог.

Как сообщалось, Тульская область в 2018 году также получит более 3,5 млрд рублей в виде субсидий и межбюджетных трансфертов. Средства направят, в том числе на развитие агропромышленного комплекса, культуры, поддержку материнства и детства. С этой целью между правительством региона и федеральными министерствами заключено около 40 соглашений. В целом объем доходов областного бюджета в 2018 году запланирован на уровне 63,6 млрд рублей, более 70% из которых израсходуют на социальную сферу.