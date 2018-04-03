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"Дочка" Nordgold проинвестирует золотодобычу Якутии на 2 млрд рублей

Экономика и бизнес
3 апреля, 4:29 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 3, апреля. /ТАСС

Основную часть средств направят на поддержку и развитие производства

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ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Золотодобывающее предприятие "Нерюнгри-Металлик" (входит в состав международной компании Nordgold), планирует в 2018 году направить на реализацию инвестиционной программы в Южной Якутии около 2 млрд рублей, что на 22% выше показателей 2017 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Нерюнгри-Металлик".

"Основная часть инвестиций текущего года будет направлена на поддержание и развитие производства - 990 млн рублей <…> В геологоразведку вложат около 130 млн рублей, а в обновление технической базы - замену оборудования и агрегатов, закупку нового транспорта - порядка 280 млн рублей. Значительная часть средств - более 570 млн рублей, пойдет на вскрышные работы на месторождениях "Таборное" и "Гросс" (в Южной Якутии - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2017 году "Нерюнгри-Металлик" приступило к отработке нового золоторудного месторождения "Темное", открытого геологами рудника в 2016 году. Балансовые запасы полезных ископаемых, поставленные на государственный учет, составляют 4,4 тонны золота (а общие запасы - 10,4 тонны драгметалла). Золотодобычу на "Темном" предполагают вести в течение трех лет.

Выручка "Нерюнгри-Металлик" в 2017 году достигла более $86 млн. В 2017 году производство золота на предприятии составило 67 тыс. унций (или 2 тонны 84 кг) аффинированного золота. Входит в состав международной золотодобывающей компании Nordgold. Nordgold владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане).

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