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Дальний Восток вошел в тройку самых привлекательных макрорегионов РФ

Экономика и бизнес
3 апреля, 5:00 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 3, апреля. /ТАСС

Рейтинг возглавляет Центральный Федеральный округ

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Дальний Восток вошел в тройку самых привлекательных макрорегионов России по мнению жителей страны. Об этом сообщила во вторник директор по исследованиям Всероссийского центра исследования общественного мнения Елена Михайлова на Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока", которая проходит на Сахалине.

"В последние годы удалось решить задачу по формированию позитивного имиджа Дальнего Востока. Он [регион] входит в тройку наиболее привлекательных федеральных округов с точки зрения потенциала социально-экономического развития. Меры, которые мы тестировали, являются достаточно эффективными и имеют высокий потенциал привлечения населения", - сказала Михайлова, отметив, что исследования проводили в марте, в них приняли участие 1,6 тыс. человек из 45 субъектов России и 8 тыс. дальневосточников.

Рейтинг привлекательности макрорегионов возглавляет Центральный Федеральный округ, строчкой ниже - Крымский полуостров и юг России.

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" начала работу во вторник в Южно-Сахалинске. В течение двух дней регионы Дальнего Востока представят на ней лучшие практики по развитию демографической политики.

Концепцию демографической политики Дальнего Востока разработал Минвостокразвития России и утвердило правительство РФ. Согласно концепции, до 2025 года население ДФО должно увеличиться до 6,5 млн человек.

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