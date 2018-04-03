Дворкович отказался комментировать вопрос продажи НМТП в свете ареста руководства "Суммы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не стал комментировать во вторник вопрос журналистов о том, как повлияет арест акционеров группы компаний "Сумма" на перспективы продажи их доли в Новороссийском морском торговом порту (НМТП).

"Я не буду комментировать эту тему", - сказал он.

Группа "Сумма" готовила сделку по продаже своей доли второму крупнейшему акционеру НМТП - "Транснефти".

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и преступном сообществе арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Все трое отказались признать вину.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд. Главным его активом является группа "Сумма" - диверсифицированный холдинг, который объединяет компании, занятые в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах.