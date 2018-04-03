Группа "Черкизово" намерена привлечь не менее $300 млн в ходе re-IPO на Московской бирже

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Группа "Черкизово" объявила о проведении re-IPO на Московской бирже - помимо продажи акций действующим основном акционером (семья Бабаевых), рынку будет предложены новые бумаги, а также квазиказначейский пакет акций на балансе "АПК Михайловский" (6,63%). Об этом говорится в сообщении компании.

"Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты. Акции, предложенные к продаже компанией "АПК Михайловский" и с помощью пополнения (допэмиссия - прим. ред), составят первичный компонент. Предполагается, что через первичный компонент компания получит валовые первичные поступления в размере примерно $150 млн", - отмечается в сообщении.

Планируется, что семья Бабаевых будет участвовать в выкупе допэмиссии. Первичные поступления будут использоваться в общекорпоративных целях, включая погашение долговых обязательств и потенциальные приобретения, указывается в сообщении.

"Оставшаяся часть предложения, а именно предложение акций существующими акционерами (семья Бабаевых), составит вторичный компонент. Предполагается, что размер вторичного компонента предложения превысит размер первичного компонента", - говорится в релизе. Таким образом, всего "Черкизово" через re-IPO намерено привлечь как минимум $300 млн.

В рамках вторичного предложения акции будет продавать компания Бабаевых MB Capital Europe Ltd. При этом после в результате re-IPO Бабаевы планируют оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения. Сейчас у Бабаевых 89,5% "Черкизово".

Организаторами размещения назначены Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.

Также группа "Черкизово" планирует ежегодно выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) при условии, что компания сохранит отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х. Об этом говорится в пресс- релизе "Черкизово".

"Предполагается, что политика выплаты дивидендов будет изменена таким образом, чтобы сумма выплачиваемых ежегодно дивидендов составляла не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год, с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции, при условии, что компания сохранит отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе, и будет способна проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие и стратегические приобретения", - сказано в сообщении.

Компания планирует представить новую дивидендную политику на утверждение совета директоров на одном из его следующих собраний.

По итогам 2017 года "Черкизово" выплатит дивиденды из расчета 75,07 руб. на акцию.

Кроме того, в сентябре 2017 году группа утвердила выплату дивидендов за 2014-2016 годы и первое полугодие 2017 года из расчета 59,82 руб. на акцию. Дивиденды выплачивались из нераспределенной прибыли за соответствующие периоды.

Группа "Черкизово" - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов, создана в 2005 году как объединение АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". В структуру группы входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов. Основными акционерами "Черкизово" являются структуры основателя группы Игоря Бабаева (86,6%) и испанская компания Grupo Fuertes (около 8%). Чистая прибыль "Черкизово" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2017 года выросла по сравнению с предыдущим годом в 3,1 раза - до 5,8 млрд руб.

О группе "Черкизово"

Группа "Черкизово" - крупнейший в России производитель мясной продукции и комбикормов, создана в 2005 году как объединение АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский".

В структуру группы входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов. По данным базы "Спарк", контролирующим акционером "Черкизово" является MB Capital Partners Ltd., расположенная на Бермудских островах.

Чистая прибыль "Черкизово" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2017 года выросла по сравнению с предыдущим годом в 3,1 раза - до 5,8 млрд руб. Выручка за прошлый год увеличилась на 10%, достигнув 90,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA достиг 15,3 млрд руб. против 10,3 млрд руб. за 2016 год. Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года равнялся 48,7 млрд руб.