Выручка АФК "Система" по МСФО в 2017 году выросла на 3,5%

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 3,5% - до 704,6 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, в четвертом квартале 2017 года этот показатель увеличился на 8,4% - до 198,6 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК в 2017 году возросла в 2,8 раза - до 4,1 млрд руб., при этом в четвертом квартале был зафиксирован скорректированный чистый убыток в размере 1,6 млрд руб.

Скорректированный показатель OIBDA "Системы" по итогам 2017 года вырос на 8% (до 199,5 млрд руб.), при этом маржа этого показателя составила 28,3%. По итогам IV квартала 2017 года скорректированная OIBDA увеличилась на 13,8% - до 47,3 млрд руб. Чистые финансовые обязательства АФК на уровне корпоративного центра по данным на конец года составили 213,4 млрд руб., а денежная позиция на уровне корпоративного центра по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 13,6 млрд руб.

"Система" также сообщила о том, что у ее кредиторов в настоящий момент отсутствует право требования досрочного погашения по любым ее обязательствам. "В I квартале 2018 года АФК "Система" получила от кредиторов запрошенные ранее письма об отказе от права требовать досрочного погашения задолженности в связи с нарушениями корпорацией ряда условий по ее кредитным соглашениям, объявленными в III квартале 2017 года", - отмечается в сообщении.

По результатам 9 месяцев 2017 года АФК выплатила промежуточные дивиденды в размере 2,3 млрд руб., при этом основной акционер АФК Владимир Евтушенков отказался от причитающихся ему дивидендов за этот период в размере 4,2 млрд руб. - эти дивиденды выплачены не были. О предполагаемых дивидендах "Системы" по итогам всего 2017 года пока объявлено не было, но ранее Евтушенков говорил, что они будут выплачены, поскольку "это не такие большие деньги". В то же время ритейлер "Детский мир", IPO которого состоялось в I квартале 2017 года, может направить на дивиденды всю чистую прибыль за 2017 год.

"Сегодня АФК "Система" продолжает свою трансформацию в качестве инвестиционной компании, и я очень рад возглавить корпорацию в столь важный период ее развития", - прокомментировал ситуацию Андрей Дубовсков, который был назначен президентом АФК в марте этого года. "Нашими ключевыми приоритетами на 2018 год являются диверсификация источников инвестиционного ресурса и перестройка инвестиционного процесса, оптимизация структуры корпорации и административных расходов, а также снижение долговой нагрузки. Все эти инициативы будут способствовать увеличению стоимости чистых активов и рыночной капитализации АФК "Система", - добавил он.

Президент АФК пояснил, что для повышения эффективности использования возможности создания стоимости в секторе интернет- и информационных технологий, "Система" создает новое направление "Цифровые активы". "Кроме того, мы продолжим развивать наши инвестиционные фонды для увеличения инвестиций в новые технологии и другие направления как в России, так и за ее пределами", - добавил он.