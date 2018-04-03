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АРБ предлагает ввести новый вид ставки ЦБ для стимулирования инвестиционного кредитования

Экономика и бизнес
3 апреля, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отметил, что процентная ставка по таким кредитам не должна превышать целевой уровень инфляции в 4% годовых

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Ассоциация российских банков (АРБ) предлагает для стимулирования кредитования инвестпроектов ввести новый вид ключевой ставки ЦБ, которая не будет превышать целевой уровень инфляции. Об этом заявил президент АРБ Гарегин Тосунян, выступая на съезде АРБ.

"Мы предлагаем ввести новый вид ключевой ставки - инвестиционную ставку Банка России. Ее введение, с нашей точки зрения, будет предполагать создание нового продукта для банков со стороны Центрального банка. Речь идет о предоставлении банкам ресурсов для целевого кредитования инвестиционных проектов российского бизнеса. Процентная ставка по таким кредитам, по нашим предложениям, не должна превышать целевой уровень инфляции в 4% годовых, а маржа банка-оператора не должна превышать 1,5% годовых", - сказал он.

Эта мера позволит российскому бизнесу в условиях санкций привлекать средства на внутреннем рынке и выполнить поручение президента России об ускорении роста инвестиций в основной капитал и повышение их доли до 25% ВВП с "ничтожно малой" нынешней доли в 8%, отметил Тосунян.

"Данная мера по своей сути похожа на программу поддержки малого и среднего бизнеса на базе корпорации МСП. Получателями инвестиционных кредитов будут предприятия, которые активно занимаются инвестициями в основной капитал", - добавил он.

При реализации такой программы не должны нарушаться правила конкуренции: доступ к этой программе должен иметь широкий круг банков, а не узкая группа, подчеркнул глава АРБ.

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