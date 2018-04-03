МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минтруд проведет эксперимент по электронному кадровому документообороту на крупных предприятиях страны до октября текущего года, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подписал приказ о проведении эксперимента по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что пилотный проект будет реализовываться на площадках крупных работодателей: ОАО "Российские железные дороги", АО "Газпромбанк", ПАО "Автоваз", ПАО "Росбанк", ПАО "Мечел", АО "Северсталь Менеджмент", ПАО "Ростелеком", ООО "Яндекс".

Задачами эксперимента являются апробация механизма возможности ведения работодателем кадровых документов в электронном виде, оценка затрат и оценка полученных эффектов от ведения электронного документооборота, выявление проблем и рисков, а также подготовка предложений по внесению изменений в законодательство РФ.

В Минтруде добавили, что в эксперименте примут участие профсоюзные организации или представители работников. Эксперимент продлится до октября 2018 года, добавили в министерстве.