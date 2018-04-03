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Новая криптовалюта запущена в Великобритании по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Экономика и бизнес
3 апреля, 13:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, апреля. /ТАСС

Половина средств, полученных от первичного размещения токенов, будет направлена благотворительным организациям

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Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

© AP Photo/Alastair Grant

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Новая криптовалюта запущена в Великобритании по случаю свадьбы 19 мая принца Гарри и Меган Маркл. Первая в мире "королевская" цифровая валюта названа Crown Royale, сообщает британская газета Daily Express.

Половина средств, полученных от первичного размещения токенов (ICO, Initial coin offering) будет, по данным издания, направлена благотворительным организациям, находящимся под патронажем внука королевы Елизаветы II и американской актрисы, - Sentebale, The Invictus Games и The Royal Foundation. Другая пойдет на нужды журнала The Crown and Country Magazine, в частности, для финансирования издания номера, посвященного свадебной церемонии Гарри и Меган.

Идея запуска Crown Royale принадлежит главному редактору этого журнала Томасу Мейс-Арчер-Миллсу, и он осуществил ее при содействии The ICO Rocket - стартапа, реализующего токены. "Я хотел создать новый и современный способ для людей всего мира почувствовать себя частью королевской свадьбы", - пояснил Мейс-Арчер-Миллс. Он выразил надежду, что в будущем новая криптовалюта займет свое место наряду с другими.

Криптовалюта - это разновидность цифровой валюты, создание и контроль за оборотом которой основывается на криптографических методах. В частности, концепция подразумевает работу на основе технологии блокчейн (англ. "цепочка блоков") - децентрализованной базы данных, не связанной с одним общим сервером.

Обряд венчания Гарри и Меган в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке совершит духовный глава Церкви Англии (ее формальной главой является королева), архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Служба начнется в полдень по британскому времени и на ней будут присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган - Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашенные лица.

Расходы на свадьбу, в том числе на церковную службу в часовне Святого Георгия, музыкантов, цветочное оформление и приемы, королевская семья оплатит из собственного бюджета. Средства на обеспечение безопасности будут выделены из государственной казны.

О свадьбе 33-летнего Гарри и 36-летней Маркл стало известно в ноябре прошлого года. С тех пор пара совершила четыре совместных визита, побывав в Шотландии, Ноттингеме, Брикстоне (район на юге Лондона) и Кардиффе.

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