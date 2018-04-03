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Mail.ru Group покупает цифровое агентство недвижимости и интегрирует его с сервисом "Юла"

Экономика и бизнес
3 апреля, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Сумму сделки стороны не раскрывают

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Интернет-холдинг Mail.ru Group покупает 100% цифрового агентства недвижимости "33 Слона" и интегрирует его с сервисом бесплатных объявлений "Юла" в сфере недвижимости. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

Компания "33 Слона" предоставляет услуги по купле-продаже недвижимости с использованием собственной IT-платформы.

Сумму сделки стороны не раскрывают. "После сделки сервис "33 Слона" будет оказывать услуги полного цикла для пользователей "Юла Недвижимость" по профессиональной продаже жилой и коммерческой недвижимости, включая фотосъемку объектов, предпродажную подготовку, оценку, рекламу, консультирование и сопровождение сделки под ключ", - отмечается в сообщении.

Сервис объявлений "Юла" сотрудничал с агентством "33 Слона" и до этого - в августе прошлого года на "Юле" был запущен раздел по продаже недвижимости с подготовкой квартир к продаже, фотосъемкой и сопровождением сделок.

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