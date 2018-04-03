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Защита бывшего главы компании "Интэкс" Максидова обжаловала его арест

Экономика и бизнес
3 апреля, 15:46 UTC+3

Ранее Артур Максидов был арестован вместе с владельцами группы "Сумма" Зиявудином и Магомедом Магомедовыми по делу о мошенничестве

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Адвокат бывшего главы компании "Интэкс" Артура Максидова, арестованного вместе с владельцами группы "Сумма" Зиявудином и Магомедом Магомедовыми по делу о крупном мошенничестве, подал в суд апелляционную жалобу на избранную его подзащитному меру пресечения.

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Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Поступила апелляционная жалоба от адвоката, представляющего интересы Максидова Артура на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Тверской суд Москвы 31 марта заключил под стражу миллиардера и совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним по уголовному делу о мошенничестве и организации преступного сообщества арестованы его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артур Максидов. Как отмечал ранее следователь, Максидову подозревается в хищении более 668 млн рублей.

Все трое отказались признать свою вину.

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