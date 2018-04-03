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Медведев поручил завершить разработку новой редакции бюджетного кодекса РФ

Экономика и бизнес
3 апреля, 16:01 UTC+3

Глава кабмина отметил, что документ должен отражать современные тенденции в экономических отношениях

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 3 апреля. /ТАСС/. Проект новой редакции бюджетного кодекса РФ должен быть подготовлен к внесению в Госдуму в ближайшее время. Этот свод должен отражать современные тенденции в экономических отношениях. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Счетной палаты Татьяной Голиковой.

Председатель контрольного ведомства доложила главе кабмина о ходе работы над новой редакцией кодекса. Медведев заметил, что кодекс должен быть стабильным, но также - современным, "он должен отвечать сложившемуся уровню развития экономических связей, макроэкономическим представлениям и целому ряду институтов, которые работают в экономике".

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"Поэтому эту работу, безусловно, правительству вместе с коллегами из Счетной палаты, с экспертным сообществом нужно будет в самое ближайшее время завершить и подготовить уже полноценный документ, которые можно было бы рассматривать в Государственной думе", - сказал Медведев.

Голикова на встрече рассказала, что работа над новой редакцией бюджетного кодекса ведется Минфином совместно со Счетной палатой и другими участниками. По ее словам, этот свод должен инкорпорировать все подтвердившие свою целесообразность изменения.

"С учетом того, что этот документ готовился в основной своей части еще в преддверие Послания президента Федеральному собранию, наверное сейчас нужно некоторые позиции, которые прозвучали как приоритеты с точки зрения эффективности и приоритезации расходов, отразить и в этом документе", - подчеркнула глава Счетной палаты. Она доложила о том, как предлагается оценивать эффективность расходов, что необходимо предпринять в области межбюджетных отношений, работы внебюджетных фондов и др.

"Я думаю, что в самое ближайшее время документ будет внесен в правительство", - заключила Голикова.

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