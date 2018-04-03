Власти Петербурга дали статус стратегического инвестпроекта стивидору крупнейшего порта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга присвоили статус стратегического для города инвестиционного проекта одному из крупнейших стивидоров (владельцев причалов в порту, обеспечивающих погрузку и разгрузку судов) Большого порта Санкт-Петербурга - компании "Петролеспорт", говорится в постановлении правительства города, утвержденном губернатором Георгием Полтавченко и опубликованном на сайте Смольного во вторник.

Статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга ввели для поддержки бизнеса. Он дает право компаниям получать земельные участки, которые находятся в собственности города, без проведения торгов, уменьшает арендную плату за участок, предоставляет возможность выкупа земель по сниженным ценами и сопровождение инвестпроекта властями на всех стадиях реализации. Основным условием для получения статуса является объем инвестиций - для компаний транспортно-логистического направления он должен быть не менее 3 млрд рублей.

"Признать инвестиционный проект "Развитие терминала акционерного общества "Петролеспорт" с размещением объектов капитального строительства морских портов, в том числе морских причалов и гидротехнических сооружений" стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга", - говорится в тексте документа.

В постановлении также отмечается, что "Петролеспорт" наделяется статусом стратегического инвестора города. Статус, согласно документу, присвоили сроком до конца 2026 года.

О компании и порте

"Петролеспорт" - один из крупнейших стивидоров Большого порта Санкт-Петербург, входит в состав группы компаний Global Ports, которая управляет еще четыремя контейнерными терминалами в России - "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в порту Санкт-Петербург и Усть-Лужском портовом кластере в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что "Петролеспорт" инвестирует почти 4,2 млрд рублей в развитие территории "Большого порта Санкт-Петербурга" с целью улучшения инфраструктуры и переориентации внешнеторговых грузопотоков из портов Финляндии и стран Балтии.

Большой порт Санкт-Петербург - крупнейший порт на Северо-Западе России. Расположен в Невской губе Финского залива, большинство районов порта - на островах и молах в устьевой части реки Нева, отдельные районы - у железнодорожной станции "Бронка", в городе Ломоносов, а также в гавани базы Литке острова Котлин. Площадь акватории порта составляет около 629,9 квадратных километра, в порту находится более 200 причалов c протяженностью причальной линии около 31 километра.