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Правительство одобрило проекты по переработке отходов в энергию на Кубани и Ставрополье

Экономика и бизнес
3 апреля, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В текущем году пройдет конкурсный отбор инвестора для реализации двух проектов

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило строительство двух заводов в Краснодарском и Ставропольском краях, которые будут генерировать электроэнергию на основе использования отходов производства и потребления. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 31 марта.

Отмечается, что мощность мусорных заводов, которые планируется построить в регионах, составит по 55 МВт.

В документе отмечается, что конкурсный отбор инвестора для реализации этих проектов будет проведен в 2018 году.

"РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех") ранее выиграл конкурсы на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Мощность каждого из четырех объектов в Московской области составит 700 тыс. тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии. С учетом пятого завода "РТ-Инвест" ежегодно будет перерабатывать 2,95 млн тонн мусора и вырабатывать 335 МВт электроэнергии.

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