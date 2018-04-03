Правительство одобрило проекты по переработке отходов в энергию на Кубани и Ставрополье

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило строительство двух заводов в Краснодарском и Ставропольском краях, которые будут генерировать электроэнергию на основе использования отходов производства и потребления. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 31 марта.

Отмечается, что мощность мусорных заводов, которые планируется построить в регионах, составит по 55 МВт.

В документе отмечается, что конкурсный отбор инвестора для реализации этих проектов будет проведен в 2018 году.

"РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех") ранее выиграл конкурсы на строительство четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Мощность каждого из четырех объектов в Московской области составит 700 тыс. тонн переработки ежегодно с выработкой 70 МВт электроэнергии. С учетом пятого завода "РТ-Инвест" ежегодно будет перерабатывать 2,95 млн тонн мусора и вырабатывать 335 МВт электроэнергии.