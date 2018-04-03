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Аэропорт Ставрополя стал одним из активов холдинга "Новапорт"

Экономика и бизнес
3 апреля, 20:15 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 3, апреля. /ТАСС

Аэропорт обслуживает внутренние, международные и межрегиональные рейсы

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ПЯТИГОРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Ставрополя стал одним из активов аэропортового холдинга "Новапорт", сообщает во вторник пресс-служба Международного аэропорта Минеральные Воды, входящего в холдинг.

"Одним из показателей успешного старта работы аэропорта Ставрополь в составе холдинга "Новапорт" стало открытие прямого рейса Ставрополь - Санкт-Петербург авиакомпании "Азимут" по вторникам, четвергам и субботам. Загрузка первого рейса в Ставрополь составила более 80% (83 человека), обратно в Санкт-Петербург - порядка 90%. На мероприятии, посвященному встрече первого рейса, представители авиакомпании и аэропорта выразили уверенность в успешном и долгосрочном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Аэропорт Ставрополь обслуживает внутренние, международные и межрегиональные рейсы, по итогам 2017 года обеспечил перевозку более 356 тыс. пассажиров.

"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). "Новапорт" управляет в том числе аэропортами Новосибирска, Барнаула, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска, Волгограда, Перми, Тюмени, Мурманска, Минеральных Вод, Калининграда. В конце 2016 года "Новапорт" приобрел крупнейший в Северо-Кавказском федеральном округе аэропорт Минеральные Воды.

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