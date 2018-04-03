Москва и Анкара создают Российско-турецкий инвестиционный фонд

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Турецкий суверенный фонд (ТСФ) согласовали окончательные условия сотрудничества и запускают Российско-турецкий инвестиционный фонд. Как сообщается в пресс-релизе РФПИ, соответствующее соглашение было подписано сегодня в Анкаре в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно достигнутым договоренностям, вклад РФПИ и ТСФ в совместный фонд составит до $500 млн с каждой стороны. Инвестиции будут направлены в привлекательные инвестпроекты, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Турцией. В частности, стороны сфокусируются на таких секторах, как инфраструктурное строительство, здравоохранение и информационные технологии.

"Мы рады закреплению всех договоренностей с турецкими коллегами, что позволит перейти из фазы поиска привлекательных инвестиционных возможностей к их непосредственной реализации. В проработке наших инвестиционных команд уже находятся проекты в сфере информационных технологий и здравоохранения. Мы высоко ценим ту эффективную коммуникацию, которую нам удалось выстроить с Турецким суверенным фондом и надеемся, что сумеем объявить о совместных проектах в ближайшее время", - цитирует пресс-служба слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

Турецкий суверенный фонд был создан в 2016 году с целью развития стратегических активов Турции, роста их стоимости и обеспечения финансирования для наиболее приоритетных турецких проектов.