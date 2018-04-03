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"Норникель" планирует создать дрон, способный автономно перемещаться в шахтах

Экономика и бизнес
3 апреля, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Глава направления по бизнес-приложениям департамента информационных технологий компании Левон Киракосян отметил, что такая технология необходима, в том числе, для повышения уровня безопасности

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ТАСС, 3 апреля. Компания "Норникель" планирует создать беспилотный летательный аппарат, который сможет автономно перемещаться в шахте. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель направления по бизнес-приложениям департамента информационных технологий "Норникеля" Левон Киракосян на выставке "Автоматизация и информационные технологии 2018".

"Пробовали пилотировать дрон под землей без GPS-связи, <...> мы записали тестовые куски видео, поняли определенные нюансы управления дроном под землей. Наша конечная цель - создать дрон, который может автономно перемещаться под землей, не требуя навыков оператора. Ты пришел, поставил его рядом с рудоспуском, он залетает в рудоспуск, полностью проводит его освидетельствование, вылетает, приземляется, все. У тебя на карточке на флешке полностью записано видео и 3D-модель рудоспуска", - сказал Киракосян.

По его словам, такая технология необходима, в том числе, для повышения уровня безопасности, так как пока на подобные осмотровые работы "спускается человек".

Как пояснил начальник управления автоматизации производства Заполярного филиала "Норникеля" Вадим Нафталь, испытание летательного аппарата по осмотру труднодоступных мест в шахтах проводилось на руднике Кайерканский.

"Очень неплохие результаты, <...> потенциал есть", - сказал он.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого, "Норникель" производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий "Норникеля" являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

Выставка "Автоматизация и информационные технологии 2018" проходит 3-4 апреля в Норильске. В ней принимают участие представители 27 компаний.

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