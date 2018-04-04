Строительство первой очереди Сакской ТЭЦ в Крыму вошло в фазу пусконаладочных работ

САКИ /Республика Крым/, 4 апреля. /ТАСС/. Строительство первой очереди Сакской ТЭЦ в Республике Крым близится к завершению - на объекте начались пусконаладочные работы, сообщила пресс-служба АО "КрымТЭЦ".

"На объекте [Сакской ТЭЦ - ПГУ-120] приступили к поэтапным пусконаладочным работам. На полную проектную мощность - 120 МВт - станция выйдет в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый этап строительства был реализован всего за восемь месяцев, а полностью станция построят за 13 месяцев. "Это рекордный в России срок для подобных объектов. Обычно на такие работы уходит не менее двух лет", - уточнили в компании.

Пресс-служба указала, что при строительстве ТЭЦ использовано только отечественное оборудование. "По сути данный проект является ответом на введенные против нашей страны санкции. Этим проектом мы докажем, что можем обходиться без импортного оборудования", - приведены в сообщении слова замгендиректора АО Феликса Копышевского.

В компании уточнили, что станция в Саки будет генерировать электрическую и тепловую энергию.

Ранее сообщалось, что АО "Крымтеплоэлектроцентраль" (АО "КрымТЭЦ") летом прошлого года выиграло долгосрочный конкурентный отбор на право строительства на Крымском полуострове малой электрогенерации - Сакской ТЭЦ.

АО "КрымТЭЦ" является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также "Сакские тепловые сети" (в том числе Сакская ТЭЦ).

Увеличение энергомощности в Крыму

В Крыму в настоящее время строятся также тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе суммарной мощностью 940 МВт, введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на 2018 год. На втором этапе введут в эксплуатацию еще два блока такой же мощности, что позволит полуострову обеспечить регион собственными энергоресурсами.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэнерго РФ, федеральные власти планируют компенсировать отставание по срокам сдачи ТЭЦ в Крыму за счет строительства генерации малой мощности 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции. Кроме этого, Минэнерго занимается перебазированием в Крыму еще трех газотурбинных электростанций, общая мощность которых порядка 70 МВт. Таким образом, для региона будет создано около 200 МВт дополнительной генерации.

По данным властей Крыма, энергодефицит в регионе будет погашен до 2020 года, это должно произойти в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и благодаря модернизации Крымской ТЭЦ.